Die venezolanische Regierung hat am Sonntag vor einer »False-Flag-Operation« der extremen Rechten gewarnt. Diese wollte demnach »tödliche Sprengsätze« in der ehemaligen US-Botschaft in Caracas plazieren, um die Schuld für den Anschlag anschließend der Regierung zuzuschieben. Parlamentspräsident Jorge Rodríguez erklärte auf Telegram, die Warnung sei »auf drei unterschiedlichen Wegen« an Washington übermittelt worden. Laut Rodríguez ziele die Aktion darauf ab, die Sp...

