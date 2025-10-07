Sie ist der größte Kokainhändler der Welt und die mächtigste nichtstaatliche bewaffnete Organisation in Kolumbien: die »Gaitanistische Armee Kolumbiens« (auf spanisch: Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), die früher auch als »Golfclan« bekannt war. Mitte September haben sie und die Regierung Gustavo Petros in Verhandlungen erste Abmachungen getroffen. Im katarischen Doha einigten sich beide Parteien auf die Durchführung von vier Pilotmaßnahmen, die am Mittwoch sta...

