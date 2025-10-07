Die Kontakte der Bundesregierung zur offiziell von Berlin nicht anerkannten Taliban-Regierung in Afghanistan werden enger. Zwei Vertreter des Bundesinnenministeriums haben in Afghanistan mit den Taliban über regelmäßige Abschiebungen von verurteilten Straftätern verhandelt, wie das Magazin Spiegel am Sonntag berichtete. Bei den Gesprächen in Kabul, die von einer Ministeriumssprecherin bestätigt wurden, sei es um »technische Details der Rückführungen« gegangen. Offiz...

