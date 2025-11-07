Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
07.11.2025 / Thema / Seite 12

Einübung in der Weltrolle

Vor 250 Jahren traf Goethe in Weimar ein. Bald schon wirkte er als eine Art Minister. Aber die Staatsgeschäfte unter dem kaum an Reformen interessierten Herzog Carl August deprimierten den Dichter zunehmend

Heinz Hamm
Im Herbst 1771 trat Goethe als zugelassener Advokat in Frankfurt am Main in das Berufsleben ein. Unterstützt von seinem Vater führte er bis 1775 insgesamt 28 Prozesse – vornehmlich für Klienten aus der jüdischen Bevölkerung Frankfurts. Aber bald musste er erkennen, dass seine Wirkungsmöglichkeiten als Anwalt sehr beschränkt waren. Weil außerdem die Anwaltspraxis nur wenig Zeitaufwand erforderte, widmete er den Großteil seiner Energie der Schriftstellerei. So gern Go...

