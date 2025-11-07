Im Herbst 1771 trat Goethe als zugelassener Advokat in Frankfurt am Main in das Berufsleben ein. Unterstützt von seinem Vater führte er bis 1775 insgesamt 28 Prozesse – vornehmlich für Klienten aus der jüdischen Bevölkerung Frankfurts. Aber bald musste er erkennen, dass seine Wirkungsmöglichkeiten als Anwalt sehr beschränkt waren. Weil außerdem die Anwaltspraxis nur wenig Zeitaufwand erforderte, widmete er den Großteil seiner Energie der Schriftstellerei. So gern Go...

Artikel-Länge: 17306 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.