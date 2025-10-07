In ihrem 36. Lebensjahr, 1961, gab der südafrikanische, jüdische, sozialistische Exilant Ronald Segal ein »Who’s Who« der politischen Personen des afrikanischen Kontinents heraus. Dort hieß es: »First, Ruth, südafrikanische Journalistin, geboren 1925 in Johannesburg, Tochter jüdischer Einwanderer, die in einem Elternhaus aufwuchs, in dem die radikale Opposition gegen die ›Rassenschranke‹ stark gewesen ist. Sie begann, an der Universität Witwatersrand zu studieren, u...

