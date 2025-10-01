Im parteiinternen Machtkampf der rechten Werteunion rollen Köpfe. Der Expräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, der die Kleinstpartei mitgründete und anführt, lässt ein Parteiausschlussverfahren gegen seinen Vize, Jörg Meuthen, Ex-AfD-Vorsitzender, vorbereiten. Das will Bild aus »Parteikreisen« erfahren haben, wie das Springerblatt am Montag abend berichtete. Meuthen soll unter anderem Parteimitglieder bedroht und diffamiert haben, s...

Artikel-Länge: 1687 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.