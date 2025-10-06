Am Sonnabend ging die 13. Rugby Championship zu Ende, die Meisterschaft der südlichen Hemisphäre. Organisiert wird das Turnier von dem Konsortium SANZAAR, bestehend aus den Verbänden Rugby Australia, New Zealand Rugby, South African Rugby Union sowie der Unión Argentina de Rugby. Die All Blacks aus Neuseeland gewannen im Optus Stadium von Perth erneut gegen die Wallabies aus Australien, diesmal mit 28:14 (17:9), und sicherten sich dadurch den Bledisloe Cup. Das Resu...

Artikel-Länge: 2447 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.