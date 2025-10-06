Das autoritär regierte Marokko erlebt den größten Aufstand seit dem sogenannten arabischen Frühling. Die Monarchie wird zunehmend in Frage gestellt. Mehrere Jugendliche wurden getötet. Die Armee ist auf den Straßen. Drei Jugendliche wurden von der Polizei in Lqliâa erschossen, wo sie gegen Korruption und Jugendarbeitslosigkeit protestiert hatten. In Oujda wurden mehrere Demonstranten von einem Polizeiauto überfahren. Online geteilte Videos zeigen Polizeigewalt gegen...

