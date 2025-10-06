junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
06.10.2025 / Inland / Seite 5

ZF Friedrichshafen setzt Rotstift an

Dicke Kröten für Belegschaft: Kosten senken mit Stellenabbau und Lohneinbußen

Gudrun Giese
Beim Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen kriselt es seit längerem. Seit dem 1. Oktober ist zumindest die Auslagerung der Antriebssparte vom Tisch. Allerdings steht nun auch fest, wie der im vergangenen Jahr begonnene Abbau von insgesamt 14.000 Stellen fortgesetzt wird: Bis 2030 sollen 7.600 Arbeitsplätze in der Antriebssparte »Division E« gestrichen sein. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, sondern eine Schrumpfung über Altersteilzeit und ein Abfind...

Artikel-Länge: 3737 Zeichen

