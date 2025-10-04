Revolution auf dem Land

Zu den brennendsten Problemen, die 1945 einer Lösung harrten, zählte die Agrarfrage. Das Leben von Millionen Menschen hing davon ab, ob es gelingen würde, die deutsche Landwirtschaft vor dem völligen Verfall zu bewahren. Alle politischen Parteien waren sich bewusst, dass auf dem Dorfe eine gewaltige Schlacht gegen den Hunger geschlagen werden musste, doch nur die KPD verband zielstrebig diesen Kampf um das Brot mit dem jahrhundertealten Ringen der Bauern um Freiheit...

