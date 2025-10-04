junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
04.10.2025 / Wochenendbeilage / Seite 3 (Beilage)

Revolution auf dem Land

Vor 80 Jahren nahm die Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone Gestalt – die größte revolutionäre Bewegung der Landbevölkerung seit dem großen deutschen Bauernkrieg 1525

Zu den brennendsten Problemen, die 1945 einer Lösung harrten, zählte die Agrarfrage. Das Leben von Millionen Menschen hing davon ab, ob es gelingen würde, die deutsche Landwirtschaft vor dem völligen Verfall zu bewahren. Alle politischen Parteien waren sich bewusst, dass auf dem Dorfe eine gewaltige Schlacht gegen den Hunger geschlagen werden musste, doch nur die KPD verband zielstrebig diesen Kampf um das Brot mit dem jahrhundertealten Ringen der Bauern um Freiheit...

Artikel-Länge: 4847 Zeichen

