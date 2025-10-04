Invasion der Ameisen Unterschätzte Gefahr? Angriff der Großen Drüsenameise: Die Tapinoma magnum verdrängt mit ihren enormen Kolonien heimische Arten. BRD 2025. SWR, Sa., 16.00 Uhr Heimat – ostdeutsch, migrantisch Ossis of Colour – Aktivist Dennis Chiponda Podcaster Dennis Chiponda kam 1991 als Sohn ehemaliger Gastarbeiter in Senftenberg zur Welt. Wie es einem schwarzen Ossi in Zeiten des Rechtsrucks ergeht. BRD 2025. MDR, Sa., 18.00 Uhr Fußball der Herren: Zweite Bu...

