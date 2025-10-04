Geklautes Geld als Sicherheit

Wie kann man das viele Geld, das man dem Zugriff des Eigentümers, dem russischen Staat, in einem Coup im Februar 2022 entzogen hatte, effektiv für eigene Zwecke nutzen? Das war die Frage, deren Beantwortung die Regierungschefs der EU und einiger Randstaaten wie Großbritannien am Mittwoch in Kopenhagen zusammenführte. Es geht dabei um etwa 185 Milliarden Euro. Sie wurden »eingefroren«. Das Geld, damals vor allem in Form von Staatsanleihen, lagert, mittlerweile zum gr...

Artikel-Länge: 2988 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.