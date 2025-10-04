junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
04.10.2025 / Ausland / Seite 6

Kontroverse um Abkommen

Iran: Parlament einigt sich auf Entwurf zu Austritt aus Atomwaffensperrvertrag. Präsident dagegen

Knut Mellenthin
Iran ratifizierte den Atomwaffensperrvertrag (Non-Proliferation Treaty, kurz NPT) bereits im Februar 1970. Das war mehr als fünf Jahre früher als die BRD, die sich noch lange mit allen denkbaren Tricks abstrampelte, um sich eine Hintertür zur Mitverfügung über Nuklearwaffen offenzuhalten. Iran hatte von seinem Schritt nur Nachteile, von denen Israel, Indien und Pakistan verschont blieben, die den Vertrag gar nicht erst unterzeichneten, das kann mit vernünftigen Argu...

Artikel-Länge: 2564 Zeichen

