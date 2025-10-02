Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
02.10.2025 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Steiermark kürzt bei Produktionsschulen

Bildungseinrichtungen für finanziell benachteiligte Jugendliche werden die Gelder gestrichen

Dieter Reinisch, Wien
Gebührenerhöhungen von Reisepass bis Führerschein im Bund, Teuerung der ÖPNV-Jahreskarte in der Bundeshauptstadt Wien – in ganz Österreich sparen die Regierungen und holen sich das Geld bei Arbeitern und Bedürftigen. Auch die Länder kürzen, wo es geht: Die steirische Landesregierung hat am Mittwoch angekündigt, die Förderungen für zwei Produktionsschulen zu streichen. Die beiden Schulen in Leibnitz und Liezen sollen ab 2026 geschlossen werden, da die rechtskonservat...

Artikel-Länge: 3786 Zeichen

