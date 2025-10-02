Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
02.10.2025 / Thema / Seite 12

Die Kolonialträume des »Duce«

Vor 90 Jahren überfiel Italien Äthiopien. Im sogenannten Abessinienkrieg starben 750.000 Menschen – viele durch Giftgas

Gerhard Feldbauer
Mussolinis Überfall auf Äthiopien im Oktober 1935 war eine Aggression im Vorfeld des Weltkrieges. Palmiro Togliatti hatte auf dem VII. Weltkongress der Komintern im Juli vom »Hineinschlittern in einen neuen Weltkrieg«¹ gesprochen. Der britische Historiker Eric Hobsbawm schrieb rückblickend von der Furcht, dass Europa »der Katastrophe entgegenschlitterte«; man wusste, dass ein zweiter Weltkrieg bevorstand.² Mit dem Überfall wollte der italienische Imperialismus, der ...

Artikel-Länge: 20165 Zeichen

