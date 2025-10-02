Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
02.10.2025 / Feuilleton / Seite 11

Lehrreich langweilig

KI statt Therapie: Die Lovestory »A Big Bold Beautiful Journey«

Niki Uhlmann
Weniger als zehn Minuten braucht »A Big Bold Beautiful Journey«, um dem Zuschauer unmissverständlich klarzumachen, dass eine Schnulze folgt. Zwei Singles, der von Colin Farrell gespielte David Lonely – er heißt wirklich so – und die von Margot Robbie gespielte Sarah – sie wird mittels roten Abendkleids als Subjekt der Begierde eingeführt –, werden sich verlieben, soviel ist klar. Warum auch nicht? Beide sehen gut aus, beide sind einsam. Da sie aber zunächst ihre ung...

