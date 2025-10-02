Die US-Regierung ist im Shutdown. Diese Schließung der meisten Aktivitäten betrifft rund 750.000 Bundesbedienstete und droht, den Flugverkehr zu verlangsamen, wissenschaftliche Forschung auszusetzen und Sozialleistungen zu beeinträchtigen. Die Kosten sollen täglich bei rund 400 Millionen US-Dollar liegen. Präsident Donald Trump drohte, der Shutdown eröffne ihm die Möglichkeit, »irreversible« Maßnahmen zu ergreifen, darunter den Abbau weiterer Arbeitsplätze und Progr...

