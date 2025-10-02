Mit dem Entzug der US-Visa für Kolumbiens Präsidenten Gustavo Petro und mehrere Mitglieder seines Kabinetts hat Washington die Konfrontation mit Gegnern der israelischen Politik verschärft. Die Regierung von Donald Trump hatte am Freitag die Einreiseerlaubnis des linken Staatschefs widerrufen, nachdem Petro in New York bei einer Kundgebung gegen den israelischen Krieg in Gaza gesprochen hatte. Er bezeichnete das Vorgehen des Militärs dabei als Genozid und forderte U...

Artikel-Länge: 4072 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.