Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
02.10.2025 / Ausland / Seite 6

Abrechnung mit Exmachthaber

DR Kongo: Ehemaliger Präsident Kabila von Militärgericht in Abwesenheit zum Tode verurteilt

Christian Selz, Kapstadt
Ein Militärgericht in Kinshasa hat den ehemaligen Präsidenten der Demokratischen Republik (DR) Kongo, Joseph Kabila, zum Tode verurteilt. Ihm waren Hochverrat, Kriegsverbrechen, Verschwörung und das Organisieren eines Aufstands zusammen mit der vom Nachbarland Ruanda unterstützten Miliz »M 23« vorgeworfen worden. Der Richterspruch erging in Abwesenheit Kabilas, der sich auch von niemandem vertreten ließ. »In Anwendung von Artikel 7 der Militärstrafgesetzgebung ist h...

Artikel-Länge: 3969 Zeichen




