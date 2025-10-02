Ein Militärgericht in Kinshasa hat den ehemaligen Präsidenten der Demokratischen Republik (DR) Kongo, Joseph Kabila, zum Tode verurteilt. Ihm waren Hochverrat, Kriegsverbrechen, Verschwörung und das Organisieren eines Aufstands zusammen mit der vom Nachbarland Ruanda unterstützten Miliz »M 23« vorgeworfen worden. Der Richterspruch erging in Abwesenheit Kabilas, der sich auch von niemandem vertreten ließ. »In Anwendung von Artikel 7 der Militärstrafgesetzgebung ist h...

Artikel-Länge: 3969 Zeichen

