Gegründet 1947 Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
02.10.2025 / Inland / Seite 4

»Unsere Arbeit nicht für euren Krieg«

Hamburg: Trotz polizeilicher Hürden setzen Arbeiter ein klares Zeichen für Frieden

Sven Vaith, Hamburg
Hamburg ist in der vergangenen Woche Schauplatz des Militärmanövers »Red Storm Bravo« gewesen. Drei Tage lang übte die Bundeswehr in einem »realitätsnahen Szenario« nicht nur die »zivil-militärische Zusammenarbeit« und die Truppenverlegung an die NATO-»Ostflanke«, sondern auch den Umgang mit antimilitaristischen Protesten und Störaktionen. Der Protest gegen die Kriegsübung war allerdings keineswegs gestellt. Was als eine kleine Aktion von Kolleginnen und Kollegen au...

Artikel-Länge: 3739 Zeichen


