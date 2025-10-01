Es muss ein denkwürdiger Tag für die Delegation der spanischen Falangisten gewesen sein: Ihre Vorfahren waren einst angetreten, im Gefolge des Hitlerfaschismus Europa vor dem Kommunismus zu »bewahren«. 80 Jahre und eine Konterrevolution später werden sie von russischen Oligarchen nach St. Petersburg eingeladen. Im Marienpalast – während der Leningrader Hungerblockade 1941-1944 mehrfach von deutschen Bomben getroffen und seit 1994 Sitz des Petersburger Regionalparla...

Artikel-Länge: 3553 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.