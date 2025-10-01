Pakt mit der Natur Heckenlandschaften wiederherstellen (Folge 8) Mit Wallhecken wurden in Frankreich über Jahrhunderte Fluren natürlich begrenzt. Durch die Ausweitung des Ackerbaus aber wurden die Knicks weitgehend gerodet. Nun sollen die Bocagewiesen zurückkehren. In Nouvelle-Aquitaine etwa stehen sie bereits seit zehn Jahren unter Schutz. F 2024. Arte, 15.45 Uhr Altes Handwerk, junge Zimmerer Fachwerk sanieren zwischen Tradition und Zukunft Die Schönheit der Welt ...

