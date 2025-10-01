Die Tochter lernt Japanisch und lässt den Vater ein wenig von den kandierten Kirschen der Sprache kosten. Wenn man zum Beispiel isst, ohne recht hungrig zu sein, nennt sich das Kuchisabishii, das ist »einsamer Mund«. Sehr poetisch! Wer is(s)t schon gern allein? Wenn es schon niemanden zum Reden gibt, soll wenigstens der Mund nicht leiden. Von Postkarten und aus dem echten Leben kennt man Age-otori: Nach einem Haarschnitt schlechter aussehen als vorher. Auf höherer E...

