Dieses Gewitter hatte es in sich. Mit schweren Folgen für einen Konzern und seine Beschäftigten. Am Montag vergangener Woche fegte ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten von rund 90 Kilometern pro Stunde über Porto Feliz im südostbrasilianischen Bundesstaat São Paulo. Das gesamte Dach der dortigen Toyota-Motorenfabrik hebelte der Orkan aus. Heftige Regenfälle vernichteten in der Folge große Teile des Werks. Laut Berichten der Gewerkschaft Sindicato dos Trabalhadores Me...

