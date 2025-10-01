Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
01.10.2025 / Ausland / Seite 7

Blockaden gegen Kahlschlag

Ecuador: Protestbewegung will Rücknahme neoliberaler Maßnahmen erzwingen. Aktivist stirbt.

Thorben Austen, Quetzaltenango
Bei dem Generalstreik in Ecuador gegen die Aussetzung der Dieselsubventionen und weitere neoliberale Vorhaben ist am Sonntag die Gewalt eskaliert. Bei der Stadt Cotacachi im Norden des Landes kam ein Mensch ums Leben. Nach Angaben der Indigenenorganisation Conaie handelt es sich um den 46jährigen Gemeindeaktivisten Efraín Fuerez, der mit drei Schüssen getötet wurde. Auf einem Video in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie sich zwei gepanzerte Armeefahrzeuge dem am B...

