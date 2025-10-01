In den Kindergärten der BRD sinkt stetig der Anteil der ausgebildeten Erzieher. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Auswertung der dem Kapital nahestehenden Bertelsmann-Stiftung. Demnach sank die Zahl der Kindergärten, in denen mehr als etwa 80 Prozent der Beschäftigten eine einschlägige Berufsqualifizierung aufweisen – und die somit laut Studie eine »hohe« Quote an Fachkräften aufweisen –, zwischen 2023 und 2024 in zehn Bundesländern. Bereits für den Zeitrau...

