Gegründet 1947 Dienstag, 30. September 2025, Nr. 227
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
30.09.2025 / Sport / Seite 16

Die Differenz

In der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen verliert Chemie Leipzig gegen Bundesligist Jena

Ken Merten
Richtig gut geschlafen hatten vorher nicht alle im Alfred-Kunze-Sportpark. Zumindest nicht unter jenen, die es auch mit der Männerabteilung von Chemie Leipzig halten. Denn die fraßen in der dritten Minute der Nachspielzeit am Sonnabend das 0:1 (0:0) in Luckenwalde und bleiben damit mit nur vier Punkten Vorletzter der Regionalliga Nordost. Tags darauf ging es dann für die Chemikerinnen gegen Carl Zeiss Jena um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Die Leipzi...

