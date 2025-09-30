Unschärfe ist nicht nur ein Ärgernis. Sie schafft Verunsicherung. Als Werner Heisenberg seine Beobachtungen 1927 vorstellte, war ein weiteres Mal das geläufige Weltbild erschüttert. Wie die Quantenmechanik überhaupt an der mechanischen Vorstellung rüttelt, dass die Dinge eben sind, wie sie sind. Natürlich sind sie letztlich, wie sie sind, nur nicht in dem Sinne, wie das menschliche Alltagsdenken Mit-sich-selbst-identisch-Sein versteht. Nach Heisenberg lassen Element...

