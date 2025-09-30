Der US-Autozulieferer First Brands ist insolvent. Das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Ohio habe am Sonntag abend (Ortszeit) Gläubigerschutz beantragt, berichteten Washington Post und Financial Times am Montag übereinstimmend. First Brands habe dabei Verbindlichkeiten in drastischer Höhe offengelegt, ohne sie jedoch konkret zu beziffern. Der Schuldenstand belaufe sich auf einen geschätzten Betrag zwischen zehn und 50 Milliarden US-Dollar, während die liquiden Mitt...

