Abertausende Anhänger der oppositionellen Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) haben am Sonnabend in Peschawar, Hauptstadt der PTI-regierten Provinz Khyber Pakhtunkhwa, die Freilassung ihres Parteigründers, Expremier Imran Khan, gefordert. Er sitzt nach seinem Sturz im April 2022 seit mehr als zwei Jahren in Haft und gilt nach wie vor als beliebtester Politiker des Landes. Ein Teil der schon verhängten Urteile gegen ihn wurde wieder aufgehoben oder wird gegenwärtig...

