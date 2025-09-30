Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 30. September 2025, Nr. 227
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
30.09.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

Corbyn und Sultana zum zweiten

Nach erstem Disput: Gründungskongress von linker Partei geplant. Annäherung an Grüne, die Mitgliederrekord verzeichnen

Dieter Reinisch
Es soll weitergehen: Am 29. und 30. November ist in Großbritannien der Gründungskongress der neuen Linkspartei »Your Party« geplant. In Liverpool soll dann unter anderem der Name offiziell beschlossen werden. Mit dabei sind weiterhin Jeremy Corbyn und die im Juli aus Labour ausgetretene Abgeordnete Zarah Sultana. Das Parteiprojekt stand zuletzt auf der Kippe. Corbyn und Sultana repräsentieren unterschiedliche Fraktionen. Vor allem in Fragen des Parteiaufbaus und der...

Artikel-Länge: 3316 Zeichen

