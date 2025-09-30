Es soll weitergehen: Am 29. und 30. November ist in Großbritannien der Gründungskongress der neuen Linkspartei »Your Party« geplant. In Liverpool soll dann unter anderem der Name offiziell beschlossen werden. Mit dabei sind weiterhin Jeremy Corbyn und die im Juli aus Labour ausgetretene Abgeordnete Zarah Sultana. Das Parteiprojekt stand zuletzt auf der Kippe. Corbyn und Sultana repräsentieren unterschiedliche Fraktionen. Vor allem in Fragen des Parteiaufbaus und der...

