Sie sollen in den USA produzieren oder werden mit hohen Einfuhrzöllen belegt. US-Präsident Donald Trump hat erneut drastische Erhöhungen von Importabgaben angekündigt, die vor allem die Pharmabranche empfindlich treffen dürften. Ab dem 1. Oktober, so schrieb Trump in seinem Kurznachrichtennetzwerk »Truth Social«, sollen importierte Markenmedikamente mit 100prozentigen Zöllen belegt werden. Würden Firmen aber Produktionsstandorte in den USA aufbauen, entfalle der Zol...

Artikel-Länge: 3447 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.