Auf einem Schwarzweißfoto aus dem Jahr 1978 sieht man eine Gruppe von Freunden des Folk-Songs, darunter Hannes Wader, Gertrude und Martin Degenhardt. Gertrude mit vollen, gekräuselten Haaren, die ihr Gesicht dunkel umrahmen – dem Afrolook von Angela Davis nicht unähnlich. Sie trägt eine enge Latzhose wie eine Arbeitskluft über einem T-Shirt, die Füße stecken in Schnürstiefeln. Rechts daneben ihr Mann Martin, kleiner, rundlicher, mit einer Filzkappe auf dem Kopf. Er ...

