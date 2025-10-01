Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
01.10.2025 / Thema / Seite 12

Leidenschaftlich, aufmüpfig, selbstbewusst

Erinnerungen an eine Begegnung vor beinahe 50 Jahren. Zum 85. Geburtstag der Lithographin und Zeichnerin Gertrude Degenhardt

Peter Michel
Auf einem Schwarzweißfoto aus dem Jahr 1978 sieht man eine Gruppe von Freunden des Folk-Songs, darunter Hannes Wader, Gertrude und Martin Degenhardt. Gertrude mit vollen, gekräuselten Haaren, die ihr Gesicht dunkel umrahmen – dem Afrolook von Angela Davis nicht unähnlich. Sie trägt eine enge Latzhose wie eine Arbeitskluft über einem T-Shirt, die Füße stecken in Schnürstiefeln. Rechts daneben ihr Mann Martin, kleiner, rundlicher, mit einer Filzkappe auf dem Kopf. Er ...

Artikel-Länge: 12310 Zeichen

Bitte einloggen
