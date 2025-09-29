Harz im Herzen Unterwegs auf dem Hexenstieg Harz und herzlich: Vom niedersächsischen Osterode geht es gen Thale in Sachsen-Anhalt. Von Erbsensuppe gestärkt, kann das Rote Höhenvieh bestaunt und die Rübeländer Tropfsteinhöhle besucht werden. BRD 2022. NDR, 14.00 Uhr Transsilvanien – Das Herz Rumäniens Wo sich Dracula und Nosferatu »Gute Nacht!« sagen: Siebenbürgen ist voll der historischen Wehrkirchen. Auf dem Pferdemarkt von Gilau geht es hoch her und auf dem »Fröhl...

