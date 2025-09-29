Wie soll man Licht beschreiben? Das letzte Spätseptemberlicht vor ein paar Tagen? Da es auf eine Kaffeetasse fällt? Durch einen Gegenstand reflektiert und gewissermaßen von ihm dargestellt wird? Nein, als reine Erscheinung, als »Eidos« (Husserl) – geht das? Oder kann man ein Licht gleich diesem nur malen? Mein Freund Fritz Bernstein konnte das, vollendet. Die Sprache scheint dergleichen nicht zu vermögen. »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt«...

Artikel-Länge: 1804 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.