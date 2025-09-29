Am 2. Mai 2013 setzte das FBI Assata Shakur, die seit 1984 auf Kuba im Exil lebte, als erste Frau auf die Liste der zehn meistgesuchten Terroristen und bot eine Million US-Dollar für ihre Ergreifung. Insgesamt waren damit zwei Millionen Dollar ausgeschrieben. Am 3. Mai 2013 veröffentlichte die Website Democracy Now! ein Gespräch, das Amy Goodman und Juan González mit der Philosophin Angela Davis und Shakurs langjährigem Strafverteidiger Lennox Hinds geführt hatten. ...

