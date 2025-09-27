Frieden nur mit Russland

Vor zwanzig Jahren vollzog sich mit der Öffnung der Grenze zwischen der DDR und Westberlin ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Die Grenze zwischen den beiden deutschen Nachkriegsstaaten wurde geöffnet, und die Sicherung der westlichen Grenze der Staaten des Warschauer Vertrages von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer hatte ihren politischen und militärischen Sinn verloren. Es keimte die Hoffnung, der Kalte Krieg gehe zu Ende, wir könnten bald in einer friedli...

