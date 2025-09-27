Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. September 2025, Nr. 225
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
27.09.2025 / Wochenendbeilage / Seite 3 (Beilage)

Frieden nur mit Russland

Am 7. Oktober 2009 äußerte sich der frühere DDR-Ministerpräsident Hans Modrow (1928–2023) in jW zu den deutsch-russischen Beziehungen. Ein Auszug

Vor zwanzig Jahren vollzog sich mit der Öffnung der Grenze zwischen der DDR und Westberlin ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Die Grenze zwischen den beiden deutschen Nachkriegsstaaten wurde geöffnet, und die Sicherung der westlichen Grenze der Staaten des Warschauer Vertrages von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer hatte ihren politischen und militärischen Sinn verloren. Es keimte die Hoffnung, der Kalte Krieg gehe zu Ende, wir könnten bald in einer friedli...

Artikel-Länge: 4716 Zeichen

