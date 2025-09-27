Die Europäische Rundfunkunion gibt nach: Schon im November will die EBU ihre Mitgliedssender auf einer außerordentlichen Generalversammlung darüber abstimmen lassen, ob Israel im kommenden Jahr am Eurovision Song Contest (ESC) in Wien teilnehmen darf. Das bestätigte der Verband am Donnerstag abend nach Berichten österreichischer Medien. Man habe entsprech...

Artikel-Länge: 1162 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.