Gegründet 1947 Freitag, 26. September 2025, Nr. 224
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
26.09.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Fehlstart für Gewerkschaften

Österreich: Schwacher Abschluss der Metaller zwingt andere Beschäftigtenvertreter in Defensive

Dieter Reinisch, Wien
Die Herbstlohnrunde in Österreich läuft erst an, steht jedoch bereits unter keinen guten Vorzeichen. Von Beginn an zeigen sich die Gewerkschaften in den diesjährigen Gehaltsverhandlungen weit in der Defensive. Gerhard Tauchner, Vorsitzender im Fachbereich Eisenbahn der Transport- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida zeigte sich in der Zentrale des Österreichischen Gewerkschaftsbunds am Donnerstag noch immer »ziemlich entsetzt, was am Montag passierte«. »Wir können u...

