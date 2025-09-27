Polen verweigert landesweit die Annahme von Asylanträgen von Schutzsuchenden, die über Belarus geflohen sind. Bisher lehnte die polnische Grenzschutzbehörde die Asylantragstellung nur direkt an der Grenze ab. Anfang der Woche machte die polnische Nichtregierungsorganisation Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP, Verein für rechtliche Intervention) dann bekannt, dass diese Praxis, die EU- und internationalem Recht widerspricht, offensichtlich auf das ganze Land aus...

