In der Nacht von Sonntag auf Montag war es wieder einmal so weit. Die israelische Armee attackierte den Campus der nördlich von Jerusalem gelegenen Universität Birzeit mit elf Jeeps und anderen Armeefahrzeugen. Der Angriff begann kurz nach Mitternacht, und die Armee tobte sich drei volle Stunden lang aus, wie mir verschiedene Kolleginnen aus Birzeit in ausführlichen Gesprächen berichteten. Zuerst wurden die Sicherheitsleute der Universität überwältigt, sprich: zusam...

Artikel-Länge: 3580 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.