Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. September 2025, Nr. 225
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
27.09.2025 / Ausland / Seite 6

Alles kurz und klein geschlagen

Brief aus Jerusalem. Israelische Armee greift Universität Birzeit an

Helga Baumgarten
In der Nacht von Sonntag auf Montag war es wieder einmal so weit. Die israelische Armee attackierte den Campus der nördlich von Jerusalem gelegenen Universität Birzeit mit elf Jeeps und anderen Armeefahrzeugen. Der Angriff begann kurz nach Mitternacht, und die Armee tobte sich drei volle Stunden lang aus, wie mir verschiedene Kolleginnen aus Birzeit in ausführlichen Gesprächen berichteten. Zuerst wurden die Sicherheitsleute der Universität überwältigt, sprich: zusam...

Artikel-Länge: 3580 Zeichen

Bitte einloggen
