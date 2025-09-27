Bei vielen Autokonzernen kriselt es andauernd. Volkswagen kündigt nun für einige Werksstandorte Schließtage in der Produktion an. Zunächst trifft es die Fabriken in Zwickau und Dresden, wo ab dem 6. Oktober die Produktion für eine Woche eingestellt wird, bestätigte der Konzern am Freitag einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom Vortag. Auch im ostfriesischen Emden strebt VW Schließtage an; dort werde im Moment mit dem Betriebsrat verhandelt. Der A...

Artikel-Länge: 2031 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.