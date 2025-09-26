Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Freitag, 26. September 2025, Nr. 224
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
26.09.2025 / Feminismus / Seite 15

Mein Körper, meine Entscheidung

Am Safe Abortion Day wird sicherer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen weltweit gefordert

Yaro Allisat
Es könnte ein sicherer medizinischer Standardeingriff sein. Trotzdem finden weltweit 45 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche unter unsicheren Bedingungen statt, so aktuelle Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Am International Safe Abortion Day, dem Internationalen Tag für sichere Schwangerschaftsabbrüche, machen sich Beratungsstellen, Bildungsinitiativen und Aktivistinnen weltweit für die Rechte von ungewollt Schwangeren stark. Erstmals wurde der 28. September i...

Artikel-Länge: 3995 Zeichen






