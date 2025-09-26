Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Freitag, 26. September 2025, Nr. 224
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
26.09.2025 / Feuilleton / Seite 14

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Krabben, Kutter und junge Kapitäne Generationswechsel in Ostfriesland Das Krabbenfischen hat in Neuharlingersiel Tradition. Doch die Kosten steigen und für kleine Betriebe sind viele Verordnungen kaum umsetzbar. Entsprechend geht die Zahl der Krabbenkutter stark zurück. BRD 2024. NDR, 14.00 Uhr Wie der Graufuchs seine Insel rettete Santa Cruz Island stand Anfang der 2000er kurz vor dem Ökozid. Denn die Biosphäre der Kanalinsel vor der Küste Kaliforniens hängt stark ...

