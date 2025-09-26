Für die Herrschenden in Washington ist schon vor Beginn von Ermittlungen klar, dass es sich um die Tat von »gestörten radikalen Linken« (US-Präsident Donald Trump) bzw. »gewalttätigen Linksextremisten« (Vize J. D. Vance) handelt. Am Mittwoch morgen hatte ein Bewaffneter von einem nahegelegenen Dach aus das Feuer auf eine Außenstelle der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Dallas eröffnet. Er habe »wahllos« Schüsse auf den ummauerten Innenhof abgegeben, einsch...

Artikel-Länge: 4325 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.