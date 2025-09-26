Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
26.09.2025 / Ausland / Seite 7

Ein Attentat wie gerufen

US-Regierung sieht nach ICE-Angriff erneut »radikale Linke« am Werk. Opfer waren jedoch Migranten

Lars Pieck
Für die Herrschenden in Washington ist schon vor Beginn von Ermittlungen klar, dass es sich um die Tat von »gestörten radikalen Linken« (US-Präsident Donald Trump) bzw. »gewalttätigen Linksextremisten« (Vize J. D. Vance) handelt. Am Mittwoch morgen hatte ein Bewaffneter von einem nahegelegenen Dach aus das Feuer auf eine Außenstelle der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Dallas eröffnet. Er habe »wahllos« Schüsse auf den ummauerten Innenhof abgegeben, einsch...

Artikel-Länge: 4325 Zeichen

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

