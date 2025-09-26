Frankreichs früherer rechter Staatschef Nicolas Sarkozy muss ins Gefängnis, obwohl er am Donnerstag morgen vor Gericht zunächst mit einem lediglich halben Schuldspruch davongekommen war. Angeklagt wegen Korruption, illegaler Finanzierung seiner Wahlkampagne 2007, Bildung einer kriminellen Vereinigung und Veruntreuung öffentlicher Gelder, ließen die Richter des Nationalen Finanzgerichtshofs (PNF) nur die Komplizenschaft in einem kriminellen »Pakt« übrig, der seinerze...

