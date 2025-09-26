Das Handelsblatt hat ein Herz für Gepeinigte. »Bin ich reich oder nicht?« Die Antwort liefert ein durch die Redaktion entwickelter »Rechner« auf Basis von Daten der Deutschen Bundesbank. Wer also rätselt, ob sich mit einem dicken BMW schon gegen die Quandt-Familie anstinken lässt, findet hier Aufklärung. Beträchtliche Teile der Bevölkerung plagen andere Sorgen, zum Beispiel der Umstand, dass ihr weniges Geld immer weniger geworden ist. Nach am Donnerstag bekanntgewo...

Artikel-Länge: 3943 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.