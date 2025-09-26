Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Freitag, 26. September 2025, Nr. 224
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
26.09.2025 / Inland / Seite 4

Wieder Kurs auf »Rot-Rot-Grün«

Die Linke: Zwei Zusammenschlüsse des rechten Flügels wollen »programmatische Erneuerung«

Nico Popp
Kaum ist die Partei Die Linke ein paar Schritte von der Grube zurückgetreten, in der sie noch zur Jahreswende mit einem Bein stand, steht mal wieder »Erneuerung« auf der Tagesordnung. Das Portal Table.Media hat »exklusiv« ein »Grundsatzpapier« zur Verfügung gestellt bekommen, das dem Vernehmen nach Resultat einer »Annäherung« zweier innerparteilicher Strömungen ist: des Forums Demokratischer Sozialismus (FdS) und des Netzwerks Progressive Linke. Überschrift des sieb...

Artikel-Länge: 3627 Zeichen

